Verga sorpreso da Modric: "Non pensavo che a 40 anni avrebbe giocato al top come negli anni al Real. Ha un’intelligenza mostruosa"
Rufo Emiliano Verga, ex giocatore rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del Milan di Massimiliano Allegri: "Non pensavo che Modric a 40 anni avrebbe giocato al top come negli anni al Real Madrid. Fa cose mostruose perché è un giocatore di un’intelligenza mostruosa.
Sono un cuore rossonero, il Milan rimane una cosa importantissima della mia vita. Ci arrivai ragazzino, con il mito di Franco Baresi, e quando me lo trovai davanti per la prima volta, a 16 anni, restai intimorito e senza parole. Per me è stato il più forte difensore centrale della storia del calcio. Paolo Maldini lo considero il più grande sulla fascia, come terzino”.
