Rossoneri in nazionale: con Tomori in campo è arrivato l'unico clean sheet dell'Inghilterra

Prima da titolare per Fikayo Tomori con l'Inghilterra al centro della difesa contro l'Italia. Per la nazionale dei Tre Leoni l'unico clean sheet in quattro partite è arrivato proprio nella partita con il 23 rossonero in campo: nelle altre tre partite Fikayo non ha trovato spazio e i vice campioni d'Europa hanno subito 6 gol in tre gare.