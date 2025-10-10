Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: eterno Modric, si rivede Loftus con l'Inghilterra

di Niccolò Crespi

È già tempo della seconda sosta stagionale, dopo settimane di impegni dalla difficoltà crescente per la squadra di Allegri. Sono diversi i giocatori rossoneri che si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, impegnate nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 come al prossimo Europeo Under 21 o anche in alcune amichevoli. Ecco i dettagli dei rossoneri impegnati ieri:

La Croazia di Modric pareggia 0-0 contro la Repubblica Ceca, con il campione rossonero in campo per tutta la partita. La solita prestazone di cuore, qualità e quantità di un giocatore eterno, anche con la sua Nazionale.

Ieri sera ha giocato anche l'Inghilterra di Loftus-Cheek, vittoriosa per 3-0 contro il Galles grazie alle reti di Rogers, Watkins e Saka. Il centrocampista rossonero, Loftus-Cheek è subentrato al 70’, senza incidere particolarmente ai fini del risultato finale.