Nesta: "Maldini prima o poi tornerà: potrebbe andare in qualsiasi club, ma per lui o Milan o niente"

Grande ospite del podcast 'Passa dal BSMT', di Gianluca Gazzoli, l'ex difensore del Milan Alessandro Nesta ha analizzato cosi il proprio rapporto con Silvio Berlusconi:

"Un super presidente. Aveva mille cose da fare, ma si ricordava il nome dei tuoi genitori, si ricordava come si chiamava tua moglie. Aveva una cura delle persone, no? Si preoccupava di tutti, cercava sempre di risolvere il problema di tutti, cercava di portare la sua energia con la sua presenza. Quando lui arrivava a Milanello, atterrava con l'elicottero, si accendeva Milanello perché aveva questa capacità, questa personalità spiccata rispetto agli altri e poi dopo sapeva, lui voleva vincere e vinceva. Lui dice budget, non ci sono budget. Voglio vincere la Coppa Campioni, lui vince la Coppa Campioni. Sia nella sconfitta, sia nella vittoria, lui rimaneva sempre molto lucido".

Paolo Maldini e un possibile ritorno

"Per me sì. Sai perché? Perché poi a me mi capita, adesso Paolo non lo dice, lo dico io. Per me Paolo Maldini può andare al Paris Saint-Germain, potrebbe andare in qualsiasi club, ma lui ma non sta a casa perché per lui è il Milan o niente. lo la vedo così, per me lui è fatto per stare al Milan, il Milan è fatto per stare con lui. Poi la vita, le proprietà girano, cioè fanno scelte diverse, però credo che prima o poi l'amore ritornerà".