Rossoneri in Nazionale: questo l'elenco completo dei milanisti

vedi letture

Dopo un intenso mese di agosto l'attività dei Club si ferma per dare spazio alle nazionali. Nations League in Europa, qualificazioni al Mondiale 2026 in Africa e Sud America, amichevoli in giro per il mondo. Sono diversi i giocatori rossoneri che hanno momentaneamente lasciato Milanello per rispondere alle rispettive convocazioni, ecco il dettaglio dei loro impegni:

Youssouf Fofana, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Italia: venerdì 6 settembre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Francia-Belgio: lunedì 9 settembre ore 20.45, Lione - UEFA Nations League

Luka Jović e Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Spagna: giovedì 5 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League

Danimarca-Serbia: domenica 8 settembre ore 18.00, Copenhagen - UEFA Nations League

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Canada: sabato 7 settembre ore 22.00, Kansas City - Amichevole

Stati Uniti-Nuova Zelanda: mercoledì 11 settembre ore 01.00, Cincinnati - Amichevole

Ismaël Bennacer (Algeria)

Algeria-Guinea: giovedì 5 settembre ore 21.00, Orano - Qualificazioni Mondiale 2026

Liberia-Algeria: martedì 10 settembre ore 18.00, Monrovia - Qualificazioni Mondiale 2026

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria-Benin: sabato 7 settembre ore 18.00, Uyo - Qualificazioni Mondiale 2026

Ruanda-Nigeria: martedì 10 settembre ore 15.00, Kigali - Qualificazioni Mondiale 2026

Hugo Cuenca (Paraguay)

Uruguay-Paraguay: sabato 7 settembre ore 01.30, Montevideo - Qualificazioni Mondiale 2026

Paraguay-Brasile: mercoledì 11 settembre ore 02.30, Asunción - Qualificazioni Mondiale 2026

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Croazia: giovedì 5 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League

Portogallo-Scozia: domenica 8 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Bosnia: sabato 7 settembre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League

Olanda-Germania: martedì 10 settembre ore 20.45, Amsterdam - UEFA Nations League

Davide Bartesaghi, Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli (Italia Under 20)

Repubblica Ceca-Italia: giovedì 5 settembre ore 17.00, Znojmo - Elite League Under 20

Italia-Germania: martedì 10 settembre ore 16.00, Rieti - Elite League Under 20

Noah Raveyre (Francia Under 20)

Francia-Svizzera: venerdì 6 settembre ore 18.00, Clairefontaine - Amichevole

Francia-Svizzera: lunedì 9 settembre ore 15.00, Clairefontaine - Amichevole

Mattia Liberali, Diego Sia, Emanuele Sala, Adam Bakoune e Vittorio Magni (Italia Under 19)

Inghilterra-Italia: mercoledì 4 settembre ore 17.00, Čakovec (Croazia) - Torneo Internazionale

Italia-Germania: sabato 7 settembre ore 15.00, Kotoriba (Croazia) - Torneo Internazionale

Croazia-Italia: martedì 10 settembre ore 11.00, Čakovec (Croazia) - Torneo Internazionale