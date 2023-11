Rossoneri in prestito, come sta andando la stagione di Origi

Nelle ultimissime ore di mercato, quest'estate, il Milan ha ceduto Divock Origi al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto. Per il momento la stagione del centravanti belga non sta decollando nonostante il ritorno in Inghilterra. Per l'ex Liverpool appena 58 minuti giocati per un totale di cinque presenze complessive, nessuna di queste da titolare. L'unica nota è un cartellino giallo preso durante la sfida contro il Manchester City a fine settembre.