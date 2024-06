Rothen: "De Zerbi? Non capisco l'hype, l'esperienza a Brighton è finita in un disastro"

L'Olympique Marsiglia sembra aver finalmente trovato l'uomo giusto con cui ripartire. Non sarà Sergio Conceiçao ma un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Roberto de Zerbi che è reduce dalla positiva esperienza sulla panchina del Brighton.

Una notizia commentata così da Jerome Rothen, che non sembra apprezzare molto il tecnico italiano: "C'è un hype eccessivo sugli allenatori stranieri. Su De Zerbi faccio fatica a capirlo: ci dicono alcuni grandi esperti che è un allenatore fantastico, brillante, che sta rivoluzionando il calcio. Ho visto giocare le sue squadre molto spesso e non possiamo dire che sia il più grande d'Europa. Mettiamo da parte lo Shakhtar perché è stato costretto ad andarsene a causa della guerra. Con il Sassuolo ha fatto buone buone cose ma è arrivato ottavo. Non mi ha impressionato quando ha giocato al Vélodrome in Europa League contro l'OM. Al ritorno hanno vinto solo 1-0, un dominio.. L'esperienza al Brighton è finita in un disastro, da febbraio ha vinto una sola partita. Perdonatemi se ho dubbi sulle reali capacità di De Zerbi, non riesco a definirlo un grande allenatore".

Secondo Rothen, la scelta migliore sarebbe stata Sergio Conceiçao ma il portoghese ha "più referenze e aspettava l'offerta di un grande club".