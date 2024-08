Royal: "Il Milan prende un Emerson in una forma matura. Avete un guerriero"

Dopo la prima giornata rossonera ieri, trascorsa tra visite mediche, idoneità sportiva e firma in sede, oggi Emerson Royal ha parlato in conferenza stampa direttamente da Casa Milan, presentandosi così per la prima volta a tifosi milanisti e giornalisti. Il brasiliano, che vestirà la maglia numero 22, è stato acquistato dal Tottenham per circa 15 milioni di euro più bonus, al termine di una trattativa molto lunga. Queste le sue dichiarazioni.

Ti ispiri a qualche difensore della storia del Milan? Hai parlato con Fonseca? "Ancora non ho parlato personalmente con il mister. Il Milan ha avuto Thiago Silva, Cafu... Credo che tutti i brasiliani che sono passati da qui hanno scritto una bella storia per il club. Il Milan prende un Emerson che è in una forma molto matura: il tempo che ho passato nelle ex squadre mi ha fatto apprendere qualcosa. Vengo con molta motivazione. Avete un guerriero su cui contare"