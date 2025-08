Rubinho si dispiace: "Chissà a quante squadre italiane avrebbe fatto comodo Calafiori"

L’ex portiere di Genoa e Juventus, Fernando Rubinho, si è così espresso a TMW sul calciomercato italiano: "Se ne parla tanto, ma chi ha i giocatori importanti non vuole venderli. Vedo un mercato diverso, più duro rispetto a quelli passati. Retegui va in Arabia, Osimhen in Turchia. Chi ha i grandi li vende all’estero. Il mercato italiano ha perso un po’ di fascino. Penso anche a Calafiori che era stato ceduto all’Arsenal, chissà a quante squadre avrebbe fatto comodo in Italia. Vedo un mercato fermo”.

CALAFIORI NELLA TOP10 CESSIONI ITALIANE

Si riporta di seguito la top 10degli italiani più costosi di sempre (valori Transfermarkt):

1) Mateo Retegui dall'Atalanta all'Al-Qadsiah per 68,3 milioni di euro

2) Sandro Tonali dal Milan al Newcastle per 58,9 milioni

3) Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus per 57,2 milioni di euro

4) Jorginho dal Napoli al Chelsea per 57 milioni di euro

5) Gianluigi Buffon dal Parma alla Juventus per 52,9 milioni di euro

6) Christian Vieri dalla Lazio all'Inter per 46,5 milioni di euro

7) Riccardo Calafiori dal Bologna all'Arsenal per 45 milioni di euro

8) Marco Verratti dal PSG all'Al-Duhail per 45 milioni di euro

9) Nicolò Barella dal Cagliari all'Inter per 44,5 milioni di euro

10) Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan per 42 milioni di euro.

IL COMUNICATO SULLA CESSIONE DI RETEGUI

"Acquistato dal Genoa a inizio agosto 2024, Mateo Retegui ha trovato nell'Atalanta e a Bergamo le condizioni e l'ambiente ideali per disputare la sua miglior stagione in carriera, dal punto di vista realizzativo e non solo. Dopo un anno, la decisione di provare una nuova esperienza professionale che lo porterà a giocare nella Saudi Pro League, in Arabia Saudita, con la maglia dell'Al-Qadsiah, cui Atalanta BC ha ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del 26enne attaccante italo-argentino - si legge nel comunicato sul sito ufficiale del club bergamasco -. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro ringraziano sentitamente Mateo per lo straordinario contributo fornito nella scorsa stagione e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva e per il suo futuro".