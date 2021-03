Rueda (pres. Santos) su Kaio Jorge: "È molto seguito in Europa"

Intervenuto ai microfoni di 'Santa Cecilia Tv' il presidente del Santos Andrès Rueda ha parlato del futuro di Kaio Jorge, giovane attaccante brasiliano accostato anche al Milan. Queste le sue parole: "Anche la situazione di Kaio è complicata. Gli mancano tre o quattro mesi per entrare nel periodo in cui può firmare un pre-contratto con un'altra squadra e partire gratis, senza lasciare nulla al Santos. Stiamo negoziando da più di un mese con giocatori e procuratori. L'obiettivo più grande non è quello di vendere, ma quello di perdere gratis un giocatore in cui il club ha investito, ha creduto e ha dato spazio gratuitamente. È la nostra priorità. Una volta rinnovato il contratto, dobbiamo vedere perché il giocatore è molto seguito in Europa",