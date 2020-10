Rui Costa a MTV: "Prendere Ibra e confermarlo è stata una grande mossa"

Manuel Rui Costa, intervistato da Milan Tv, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, lodando il Milan per averlo preso e confermato anche in questa stagione: "Continua a fare miracoli, è stata una grande mossa, sia prenderlo a gennaio che a confermarlo quest'anno". Sul mercato: "Paolo conosce perfettamente il calcio e il Milan, questo è la cosa più importante. I giocatori bravi sono ovunque, non bisogna solo saperli prendere ma sapere chi può inserirsi bene nel club rossonero. Non sono sorpreso del lavoro che sta facendo, sono orgoglioso e felice per lui. Non è facile per nessuno fare mercato in mezzo alla pandemia".