Rui Costa: "Al Milan ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni"

Intervenuto in live su Instagram con Martino Roghi, responsabile sociale del Milan, Manuel Rui Costa, ha parlato del suo passato da giocatore: "Ho avuto la fortuna di giocare con tanti grandi centravanti. Come numero 10 non posso lamentarmi. Nella Fiorentina ho potuto servire Batistuta, Chiesa, Balbo, Mijatovic, Edmundo, Oliveira. Mentre al Milan gli attaccanti davanti a me erano Shevchenko, Inzaghi, Crespo, Vieri. Insomma, ero molto felice di poter giocare con quei campioni".