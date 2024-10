Runjaic: "Leao e Pulisic difficili da contenere: dobbiamo lasciargli poco spazio"

L'Udinese sarà ospite del Milan di Fonseca domani alle ore 18 e torna in trasferta dopo due gare casalinghe. Questa mattina In conferenza stampa mister Kosta Runjaic ha spiegato il suo punto di vista sulle insidie della sfida contro i rossoneri, sottolineando l'assenza di Florian Thauvin, leader tecnico della squadra friulana.

C'è una ricetta per contenere gli esterni del Milan?

"Un paio di giorni fa ho visto il documentario sul Napoli, non ho capito tutto ma c'erano numeri molto chiari, Leao ha grandi numeri, contro il Napoli ha fatto una corsa di 70 metri mettendo un assist per Giroud. Lui e Pulisic sono giocatori difficili da contenere, se gli si lascia spazio per correre diventano molto pericolosi, se prendono velocità riescono a mettere in difficoltà chiunque a livello mondiale, non c'è una ricetta o una soluzione particolare. Dobbiamo lasciargli poco spazio, quando abbiamo il possesso della palla non dovremo commettere errori. Contro il Lecce abbiamo perso un pallone sulla sinistra in maniera banale e ha avuto la sua più grande occasione, per un errore nostro nel possesso palla. Contro il Milan non dovrà succedere perché hanno giocatori di livello altissimo, Pulisic lo conosco da quando giocava in Germania, Leao è fortissimo, tutti vorrebbero avere due così in rosa. Ne abbiamo già parlato, ci sono tanti video dove si vedono le qualità di questi ragazzi, abbiamo i video in cui Leao dribbla da solo metà della Polonia. Sono giocatori che determinano le partite e per i quali i tifosi vengono allo stadio a vedee la partita"