Sabatini a difesa di Allegri: "Il Milan gioca male? Fate come volete, mi sono stufato di vedere quello che dovrebbero vedere tutti"

Sandro Sabatini, noto giornalista ed opinionista sportivo ha commentato così il Milan di Allegri nel suo canale Youtube. Queste le sue considerazioni a difesa del tecnico rossonero:

"Allegri non gioca a calcio? Fate come volete, io mi sono stufato di vedere quello che dovrebbero vedere tutti. Finisco solo dicendo che Maignan è migliorato, Tomori è migliorato, Gabbia è migliorato, Pavlovic è migliorato, Saelemaekers è migliorato, Bartesaghi è una grandissima scoperta e Fofana è migliorato”.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan 0-1

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN