Sabatini: "Darmian era del Milan e i rossoneri se lo sono perso"

Sandro Sabatini a Mediaset di Matteo Darmian, ex giocatore del settore giovanili del Milan ora all'Inter, inuagurando un nuovo capitolo della saga del rimpianto Milan: "Complimenti a Darmian e complimenti a Inzaghi. Perché è lui che lo ha schierato lì, non ci è andato da solo. Comunque i complimenti vanno fatti personalmente al calciatore. Ha avuto una bella carriera con una bella esperienza internazionale, che però non gli è stata tanto riconosciuta. Tutto parte da un errore iniziale. Errore che accomuna tutte: Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma.

Darmian era un ragazzino del Milan, che poi nelle varie operazioni di mercato è andato a finire da altre parti. E i rossoneri se lo sono perso. Perché? Perché quando lo hanno perso se non erano gli anni di Stam e Nesta, ci siamo vicini. Quindi quando tu avevi questi grandi giocatori è normale che Darmian te lo perdevi. Se però fossero stati gli anni, faccio il nome di uno che comunque ha fatto una buona carriera, di Bonera probabilmente lo avrebbero tenuto».