Sabatini duro con Milan e Roma: "Qualcuno vive in un delirio di onnipotenza"

Walter Sabatini durissimo sulle ultime scelte operate da Milan e Roma. Attraverso il suo profilo 'Instagram', l'esperto dirigente s'è così espresso sulla proprietà rossonera che ha allontanato Maldini e Boban, ma anche sulla dirigenza giallorossa che poche ore fa ha esonerato Daniele De Rossi: "Sono amareggiato - ha scritto -. Anni fa un notabile dell'ambiente disse una cosa sottoscrivibile: il calcio è un gioco stupido per persone intelligenti.

Oggi vale solo il primo presupposto ed è inutile aspettarsi che ci si possa essere accorti dei miglioramenti di una squadra sperimentale, così come è altrettanto inutile aspettarsi che si rendano conto di dover acquisire cultura calcistica e generale assumendo con pieni poteri profili come Boban e Maldini che tre anni fa, insieme a Massara, hanno dato vita alla rifondazione del Milan che ha portato allo Scudetto in pochissimo tempo. Ma De Rossi licenziato no, non si può fare, qualcuno sta vivendo in un delirio di onnipotenza".