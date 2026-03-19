Sabatini è convinto: “Allegri deve fare giocare Leao con Fullkrug almeno una volta”

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Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, Sandro Sabatini ha parlato di Leao. Queste le sue parole:

"Io che critico Leao perchè non si esce dal campo in quel modo, non si fa quella scena, si corre e qui ha corso più Maignan per andare a consolarlo che Leao, devo dire che da qui alle prossime giornate a Leao la concessione di giocare con Fullkrug li nel mezzo glie la devi dare. Per me non è un grande giocatore Leao, Hojilund è meglio, Yildiz è meglio, Malen è meglio, Lautaro è meglio, però comunque questo ragazzo sennò lo perdi sia psicologicamente che tecnicamente, una partita con Fullkrug titolare fagliela fare"