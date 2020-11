Sandro Sabatini, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, si è espresso su Hakan Calhanoglu: "Ho un grande dubbio su Calhanoglu, mi chiedo se giocherà come sta giocando adesso anche quando San Siro si riempirà di nuovo. Ok l'effetto Ibra, ok l'effetto Pioli, ma chissà che anche giocare senza pressioni non abbia aiutato...".