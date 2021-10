Sabatini: "Ibra allo stadio do Dragão segnò contro l'Italia il gol di tacco a Euro 2004"

Sandro Sabatini, intervenuto durante il TG sportivo di Mediaset, ha parlato di Porto-Milan di stasera e di Zlatan Ibrahimovic. Sabatini ha detto: “Ibrahimovic torna stasera allo stadio do Dragão dopo che a Euro 2004, in questo stadio, segnò all’Italia uno dei gol più belli della sua carriera. Ci era già tornato una volta con il PSG, e quel gol fu dolorosissimo per noi italiani, ma pieno di gioia per lui. Ibra ha questa maledizione in Champions League che dubito riuscirà a sfatare, cioè non l’ha mai vinta. Comunque ricordiamo che ha segnato 50 gol in Champions compresi i preliminari, ed è alla ricerca del gol che lo renderebbe il più vecchio di sempre a segnare in questa manifestazione. L’attuale record appartiene a Francesco Totti. In quell’edizione dell’Europeo, nel Portogallo, c’era Sergio Conceicao, che ora allena il Porto”.