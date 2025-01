Sabatini: "Inaccettabile quello che ha fatto Conceiçao davanti a tutti. Ci sono momenti in cui deve controllarsi"

Sandro Sabatini, presente negli studi di Pressing, ha commentato così il duro confronto tra Conceiçao e Calabria al termine di Milan-Parma: "Sono rimasto impressionato da questa scena. Non supporto queste scene, così come non supporto i giocatori che vengono sostituti e prendono a calcio tabelloni pubblicitari e bottigliette. Detto questo, quello che fa Conceiçao lo trovo già al limite nello spogliatoio, mentre la trovo inaccettabile per l'immagine che dà a tutti in campo davanti a milioni di tifosi. Conceiçao può essere sempre carico, ma ci sono momenti in cui deve controllarsi. Altrimenti come fa a trasmetterlo ai suo giocatori?".

Queste le parole in conferenza stampa di Conceiçao sull'episodio: "Vedo le partite e le sento con molta passione. C'era un po' di adrenalina in più. C'è stata una situazione di gioco di cui ho parlato con Calabria e c'è stata qualche parola di troppo secondo me. I calciatori per me sono tutti importanti, come una famiglia. Se io ho un figlio che si comporta male, glielo dico. E qui è lo stesso. Non c'è ipocrisia: ci diciamo le cose da uomini. Vero, non è stato bello, ma nel calcio ci sta, non siamo in Chiesa. Ci siamo chiariti. Scusate per il ritardo, ma ero a programmare già il lavoro di domani".