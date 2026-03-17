Sabatini: “Milan nettamente sotto le aspettative, ora il Napoli è più favorito”

vedi letture

Sandro Sabatini ha commentato nel suo canale YouTube la partita tra Lazio e Milan. Queste le sue parole:

"La Lazio ha vinto per se stessa, per i propri tifosi, e anche per l'Inter che aveva trascorso 30 ore di ansia e polemica per la classifica che poteva configurarsi in maniera diversa rispetto a come si legge adesso, Inter a +8 dal Milan. A guardare il calendario il pericolo potrebbe arrivare più dal Napoli che ha un calendario rossonero che non invece dai rossoneri che hanno lo scontro diretto col Napoli in trasferta e poi anche un appuntamento cruciale con la Juventus. Il risultato rispecchia l'andamento della partita con la Lazio che ha giocato un buonissimo primo tempo nel quale ha colpito una traversa e poi c'è stato l'ex eroe del derby che si è fatto beffare da Isaksen. Non è giusto però addebitare a Estupinian una sconfitta perchè i rossoneri hanno fornito una prestazione nettamente al di sotto delle aspettative"