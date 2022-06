Sabatini: "Per Dybala non c'è la coda, il Milan fa bene a rilanciare"

MilanNews.it

Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così il futuro di Paulo Dybala, ancora senza squadra dopo l'addio alla Juventus: "Dybala per ora non ha tutte le offerte che pensava di avere. È un giocatore particolare, ti obbliga a costruire una squadra intorno a lui e non è uno che fa tanti gol e assist. Per Dybala non c'è la coda, il Milan fa bene a rilanciare".