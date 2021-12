Sabatini: "Sarebbe storica una qualificazione del Milan al prossimo turno"

Sandro Sabatini, intervenuto durante il TG di Mediaset, ha parlato del Milan e della sfida di questa sera contro il Liverpool. Sabatini ha detto: “Andando indietro con i precedenti c’è il particolare dell’Atalanta di 2 anni fa che dopo le 3 sconfitte iniziali riuscì a qualificarsi. Proprio in quell’edizione e contro l’Atalanta, il Liverpool giocò per l’ultima volta in Italia e vinse 0-5 a Bergamo. In caso di vittoria dell’Atletico Madrid contro il Porto per il Milan potrebbe entrare in gioco la differenza reti. Vediamo se da questi link verrà fuori qualcosa di storico”.