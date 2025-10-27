Sabatini: "Se il Milan può competere con Inter e Napoli? Fantasia pura!"

Durante Pressing, Sandro Sabatini ha analizzato così il Milan dopo il pareggio contro il Pisa: "Contro il Pisa, il Milan si è sentito la capolista. Si sono montati la testa e la partita l'hanno buttata via. Allegri può fare di più, la sfuriata tra il primo e il secondo tempo ha avuto l'effetto contrario. Ma che questa sia una squadra che può lottare con Napoli e Inter per lo scudetto, è pura fantasia".

Di seguito si riporta il tabellino della sfida Milan-Pisa 2-2, ottava giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

MILAN-PISA 2-2

Marcatori: 7' Leao (M), 59' Cuadrado su rigore (P), 86' Nzola (P), 93' Athekame (M)

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (76' Athekame); Gimenez (76' Nkunku), Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol (45' st Calabresi), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (71' Vural), Bonfanti (45' st Cuadrado); Nzola, Meister (71' Moreo). A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.

Arbitro: Zufferli della sezione di Udine

Ammoniti: 31' Aebischer (P), 81' Athekame (M), 84' Vural (P)

Recupero: 1' 1T, 6' 2T