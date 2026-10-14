Sabatini Sottolinea: “Fossi in Cardinale sarei stato più cauto con le pagelle, mette in difficoltà Amorim”

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Le parole di Sandro Sabatini in merito alle pagelle di Cardinale emerse dopo Sassuolo-Milan.

Nei loro canali YouTube, nella consueta puntata settimanale di Incudine o Martello, hanno parlato di Milan e delle ultime tematiche emerse in questa settimana Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini. Di seguito le parole di Sandro Sabatini.

"Non lo so sarei stato un po' più cauto, anche perché poi in difficoltà nello spogliatoio c'è l'allenatore, perché qualsiasi formazione fa adesso col Salisburgo e con l'Atalanta.... con chi se l'è presa Cardinale? Ho visto ha difeso Ramos e se l'è presa con Rabiot. Ora, a parte che per me se te la prendi con quello che ha segnato il gol, secondo me non sei tanto centrato come opinione. Noi viviamo in un mondo di dati, di statistiche e di tutto quanto, però i passaggi filtranti, quelli nell'ultimo quarto, nell'ultimo terzo, i primi 15 minuti, il possesso palla, gli XG, le azioni, poi comunque quello che ha segnato il gol non t'è piaciuto? Avrà giocato così così, ma ha fatto un grande gol".