Sabatini sul gol annullato: “Ingiustificabile l’errore dell’arbitro e del VAR. Perchè non è intervenuto?”

Nel post partita di Milan-Sassuolo, il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato dell'episodio che ha visto i rossoneri protagonisti in negativo, ovvero il gol del 3-1 segnato da Pulisic annullato ingiustamente per un fallo di Loftus-Cheek che non è avvenuto. Questo il suo commento:

"Il gol annullato a Pulisic sarebbe stato il gol del momentaneo 3-1 ed è stato ingiustamente annullato. È ingiustificabile l'errore dell'arbitro e l'errore del VAR che non interviene, lasciando la decisone del campo. Cosa succede? C'è un cross, Loftus-Cheek va per saltare, appoggia di poco lievemente, docilmente una mano sulla spalla del difensore del Sassuolo, che appena sente il tocco si lancia cadere. Il pallone però non viene colpito da Loftus-Cheek ma viene colpito da Pavlovic, quindi si tratta di un fallo che non c'è ma che anche se ci fosse, sarebbe uno dei tanti contatti che avvengono in area di rigore quando ci sono i cross. Eppure l'arbitro vede il fallo, vanifica il gol di Pulisic e annulla un gol senza che il VAR intervenga. Io dico che ci vuole uniformità: il VAR interviene o non interviene, c'è la valutazione sul campo. Ma nello stesso stadio, nella stassa porta, è stato montato un caso sull'intervento del VAR sul braccio di Pavlovic e in quel momento interviene il VAR per confermare la propria decisione che era giusta, ossia non dare rigore. Adesso l'arbitro vede un spinta che non c'è e il VAR non dice nulla"