Sabatini sul rinnovo di Maignan: “Il Milan deve fare una cosa: accontentarlo”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato della situazione contratto di Maignan. Secondo il giornalista il Milan dovrebbe accontentare tutte le richieste del capitano rossonero perchè sul campo il francese sta dimostrando che il ruolo del portiere è fondamentale e porta più punti rispetto a un attaccante. Questo il suo commento:

Maignan-contratto la verità ? “È semplice la verità perchè il Milan aveva offerto un contratto che il giocatore aveva accettato, poi facendo un po’ i furbi i dirigenti del Milan, qualche mese fa, hanno fatto finta di nulla e hanno proposto al portiere francese un contratto più basso. Lui ha rifiutato, in estate voleva andare via, è rimasto al Milan solo grazie al corteggiamento di Allegri e all’inserimento di un preparatore dei portieri straordinario che è Filippi, ex Juventus, ed adesso naturalmente il Milan si deve impegnare per convincere Maignan a rimanere. Cosa deve fare il Milan? Non si discute, deve accontentarlo perchè vale tutti i soldi dell’ingaggio, perchè è un portiere che in Serie A sta portando dei punti. In questo campionato portano più punti i portieri che gli attaccanti”