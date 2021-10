Sabatini: "Theo Hernandez colpevolmente dimenticato all’Europeo"

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto negli studi di Mediaset dopo Belgio-Francia, ha parlato così dello spettacolare match dello Stadium: "È stata la partita più bella della stagione 2021-22, decisa da un calciatore della nostra Serie A come Theo Hernandez. Il laterale del Milan era stato colpevolmente scartato da Deschamps per l'Europeo, ora invece è stato recuperato. Penso che Theo debba molto anche al Milan per la sua maturazione e per quanto è diventato importante in Nazionale", le sue dichiarazioni.