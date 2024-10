Sabato 18 ottobre Franco Baresi ospite del Milan Club Orgoglio Rossonero

13 comuni dell’Umbria uniti in una grande passione, passione rossonera. Bevagna , Spello, Cannara, Trevi, Cascia, Torgiano, Brufa, Montefalco, Cannara, Giano, Gualdo C., Corciano, Palazzo, S.M.Angeli: insieme per festeggiare un grande campione, campione nella vita e sul campo, uno dei più forti calciatori difensori della storia ed è annoverato tra le più note bandiere calcistiche di tutti i tempi. Occupa la 19ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer e la 33ª posizione nell'omonima classifica stilata dall'IFFHS.

Sabato 18 ottobre, presso la splendida e suggestiva location della “Chiesa Rotonda Resort” di Spello, si terrà un evento unico, organizzato dal Milan Club Orgoglio RossoNero. Un evento in cui sarà presente una delle colonne della storia del Milan, il campione FRANCO BARESI. Orgoglio Rossonero, sempre in prima linea nell’organizzazione di eventi volti a portare beneficenza e sorrisi. Saranno presenti anche Valentino Alessandrini, Violin Performer International, e Riccardo Foresi, crooner internazionale. Presenterà la serata il giornalista Vincenzo Matrone di Sportitalia.