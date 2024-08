Sabato Liberali con la prima squadra o con il Milan Futuro? Camarda e Zeroli verso l’Under 23

Mattia Liberali è stato certamente una delle sorprese più belle dell'estate rossonera: il giovane trequartista ha fatto vedere ottime cose in tutte le amichevoli che ha giocato la prima squadra rossonera. Sabato contro il Torino, nella prima partita ufficiale della stagione del Milan, sarà convocato da mister Paulo Fonseca?

Secondo La Gazzetta dello Sport, è da vedere perchè quella stessa sera scende in campo anche il Milan Futuro di Daniele Bonera in casa del Novara per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Kevin Zeroli e Francesco Camarda dovrebbe invece andare l'Under 23.