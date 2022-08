Sacchi: "Al Milan trovai campioni. Furono bravissimi e non prevenuti"

MilanNews.it

Macchina dei ricordi in azione per Arrigo Sacchi che ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in occasione del premio che questo pomeriggio gli verrà consegnato a Istanbul in occasione dei sorteggi di Champions, il Premio Presidente Uefa 2022. Queste le parole sul suo arrivo al Milan: " credevo in un calcio di valori e di persone, un calcio collettivo. Al Milan per la prima volta trovai campioni. Io volevo gente non affermata. Furono diffidenti, ma bravissimi, non prevenuti".