Sacchi: "Conceicao deve rendersi conto degli uomini con cui avrà a che fare"

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato della situazione in casa rossonera con il nuovo allenatore Sergio Conceicao, che ha anche allenato ai tempi del Parma. In generale Sacchi ha poi offerto un punto di vista su tutto il momento del club rossonero.

Le parole di Sacchi su quale dovrebbe essere la prima mossa di Conceicao: "Conoscere il materiale umano che ha a disposizione. E badate parlo di materiale umano e non materiale tecnico. Sergio, prima di tutto, deve rendersi conto degli uomini con cui avrà a che fare. Dovrà capire se sono affidabili o meno. Io mi auguro che lo siano. E dovrà stimolare chi finora non ha avuto un rendimento all'altezza delle aspettative. Leao e Theo? I primi nomi che mi vengono in mente sono quelli, ma nel gruppo del Milan ci sono diversi giocatori che non hanno reso al massimo. Sergio è un uomo che ha idee chiare e sono certo che queste idee le spiegherà per bene a tutti: toccherà poi ai giocatori farle proprie. Qui bisogna essere onesti: se dovesse andare male anche Conceicao, che cosa facciamo, mandiamo via pure lui? Non sarà mica sempre colpa degli allenatori se i risultati non arrivano, no?"