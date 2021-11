Sacchi e la sua eredità: "La UEFA mi ha messo tra i 10 allenatori che hanno contribuito all’evoluzione del calcio"

Arrigo Sacchi, nel corso della sua intervista per il "Champions League Magazine", ha parlato della sua eredità nel calcio di oggi: “Adesso le migliori squadre al mondo giocano un certo tipo di calcio. Quando c’è stata la finale l’anno scorso tra Chelsea e Manchester City su un giornale inglese un ex giocatore scrisse: “Giocano i figli di Sacchi”. Io ovunque vado, in qualsiasi posto dell’Italia ma anche all’estero, mi chiedono foto e autografi. Ma io non alleno più da 30 anni. La UEFA mi ha messo tra i 10 allenatori che hanno contribuito all’evoluzione del calcio. Gliene sono grato, a me sembrava di fare normali devo dire”.