Sacchi elogia Pioli: "Non lo credevo un tecnico modero, mi ha stupito"

Arrigo Sacchi ha commentato così il rendimento del Milan complimentandosi col lavoro di Stefano Pioli: "Conosco Stefano da tempo, l'ho sempre stimato come un'ottima persona, lo pensavo un tecnico bravo ma non moderno. Oggi non solo possiede valori professionali e umani di altissimo livello, mi sta stupendo per i miglioramenti che è riuscito ad ottenere in pochi mesi dai propri giocatori e per le idee che hanno permesso questa trasformazione (...). Se non rimarrà non avrà problemi a trovare altre panchine: in ogni caso dovrà essere orgoglioso di quello che ha fatto e dei suoi comportamenti. Testimoniano la grandezza tecnica e umana".