Sacchi: "Favorita per lo Scudetto? Vedo l'Inter in vantaggio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Arrigo Sacchi, intervistato sulla Gazzetta dello Sport uscita questa mattina, ha le idee chiare sulla squadra favorita per il prossimo Scudetto. L'ex allenatore rossonero si è espresso così ai microfoni della rosea: "Vedo l’Inter in vantaggio. Dal punto di vista tecnico e dell’esperienza, per me, anche nello scorso campionato era la più forte. Poi ha vinto il Milan, con merito".