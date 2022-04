Sacchi: "Il Milan di Pioli ha gioco e spirito di squadra. Ora vanno inseriti elementi funzionali"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "I soldi contano, ci mancherebbe altro. Ma le idee sono più importanti. Perché puoi avere in rosa i migliori calciatori dell’universo, ma se ti mancano il gioco e lo spirito di squadra non vai da nessuna parte. Ecco, il Milan di Pioli ha il gioco e ha lo spirito di squadra. È senz’altro una buona base di partenza. E poi si devono inserire elementi che siano funzionali al progetto tecnico e che, non mi stancherò mai dirlo, siano prima di tutto brave persone. I piedi, lo ripeto spesso, si possono aggiustare. Il cervello, no"