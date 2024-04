Sacchi: "Il Milan manca di continuità. La squadra troppo lunga, i reparti distanti"

Alla vigilia di Roma-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in cui i rossoneri devono rimontare un gol di svantaggio allo stadio Olimpico, sulle colonne della Gazzetta dello Sport è stato intervistato l'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi che si è concentrato a parlare principalmente di Stefano Pioli. L'attuale tecnico del Diavolo si gioca moltissimo domani con la Roma e altrettanto farà lunedì prossimo nel derby. Sacchi ha parlato di Pioli illustrando quali siano le cose che non vanno tatticamente nel Milan e affrontando anche il tema del suo futuro.

Le parole di Sacchi sui problemi del Milan a livello tattico: "Il problema del Milan è che manca di continuità. La squadra fa fatica a muovere undici giocatori, gli attaccanti spesso non si sacrificano ed evitano di rientrare, i centrocampisti non fanno filtro perchè la squadra è troppo lunga e i reparti distanti: è lì che bisogna lavorare. Se guardiamo al campionato inglese, si nota subito come nelle migliori squadre della Premier ci sia collaborazione tra fase difensiva e offensiva, sono ‘corte’. Non scordiamoci però che Pioli ha vinto un campionato con una squadra che non era la più forte e che oggi è saldamente al secondo posto. In questa stagione ha dimostrato di saper uscire da un periodo complicato".