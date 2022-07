Sacchi: "Leao ha tutto per esplodere definitivamente. Mi aspetto molto da lui"

MilanNews.it

L'ex leggendario tecnico rossonero Arrigo Sacchi è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport per rispondere a tre domande su ciascuna squadra in lizza per il titolo di Campione d'Italia. In particolare ha risposto così alla domanda su chi potesse essere l'uomo chiave per il Milan: "Premesso che la differenza in una squadra la fa sempre il gioco, dico che mi aspetto molto da Leao. Ha tutto per esplodere definitivamente: fisico, velocità, fantasia. L'importante è che trovi continuità di rendimento all'interno della stessa partita e che non si assenti, com'è capitato in passato".