Sacchi: "Mi sembra che il Milan stia cercando una soluzione ai tanti problemi, ma non abbia le idee molto chiare"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato di Milan ma più in generale di tutte le italiane impegnate questa sera nell'ultima giornata della league phase di questo nuovo format della Champions League: "E con questa nuova formula bisogna dire che qualche sorpresa c’è stata. C’erano squadre che dovevano vincere a mani basse e, invece, adesso sono in difficoltà e non sanno se riescono a qualificarsi. Resto convinto del fatto che si stia giocando troppo e ci si stia allenando poco, e con questo sistema si finisce per avere delle sorprese".

Passiamo all'altra sponda di Milano, il suo amato Milan. Gioca in trasferta contro la Dinamo Zagabria. Come lo vede?

"L’ avversario non è eccezionale, credo che ce la possa fare a qualificarsi tra le prime otto. Però il Milan, in questo periodo, deve stare molto attento. Mi sembra che stia cercando una soluzione ai tanti problemi, ma non abbia le idee molto chiare».

Ci può spiegare?

"Premesso che io ho il Milan nel cuore e che vorrei aiutarlo a raggiungere grandi traguardi, devo ammettere che un allenatore come Conceiçao andava preso all’inizio della stagione, così che potesse costruire la squadra in base alle sue esigenze. Qui, invece, dopo l’esperienza di Fonseca, si trova a gestire un gruppo di ragazzi che lui non ha scelto. E, logicamente, fa fatica. Il Milan ha bisogno di elementi affidabili, lo ripeterò finché avrò un filo di voce. Mi è dispiaciuto che Conceiçao sia stato criticato per la sua reazione con Calabria: cose che possono capitare. Atteggiamento esagerato, probabilmente, però lui sta cercando di dare uno spirito alla squadra e la società deve aiutarlo in questo lavoro".