Sacchi: "Potrebbero esserci problemi per il Milan se non dovesse scendere in campo con mente libera"

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ha parlato così delle difficoltà che potrebbe trovare il Milan questa sera con il Torino: "[...] E quindi penso che per il Milan sarà un impegno complicato, anche perché i rossoneri arrivano dalla trasferta di Zagabria e avranno nella testa l’impegno di mercoledì contro il Salisburgo, che sarà decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions. Bisognerà vedere se il Milan scenderà in campo con la mente completamente libera. Se non fosse così, e se il Toro riuscisse a ripetere la prova di Udine, per il Milan potrebbero esserci dei problemi".