Sacchi: "Quando arrivai al Milan un giornale scrisse che prendeva un signor nessuno"

Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport: "La testa è la componente più complicata, più difficile. Io non sono arrivato al livello che può avere uno che è depresso. Io non ce la facevo più a tenere quei ritmi. Per 27 anni sono andato all'attacco, vorrei vedere gli altri... Notti insonni, ansietà, tensione, gastrite, mangiare male, ma non sentivo assolutamente nulla. Lo capii e lasciai il contratto più ricco della mia carriera. Io ho avuto anche la difficoltà di passare per un rivoluzionario. Quando arrivai al Milan, un giornale scrisse che il Milan prendeva un 'signor nessuno'".