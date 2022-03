Sacchi: "Quello che sta facendo il Milan è un capolavoro, mi auguro che vinca lo scudetto"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così il momento del Milan ai microfoni di gazzetta.it: "Ci sono squadre che mettono al centro il singolo e altre il gioco. Il Milan fa parte di quelle squadre che mettono al centro il gioco e quindi saltano fuori giocatori sconosciuto che sembrano aver giocato sempre ad alti livelli. Quello che sta facendo il Milan è un capolavoro, investendo non tantissimo e rispetto i bilanci potrebbero vincere lo scudetto. Io ovviamente me lo auguro visto che devo molto a questo club. Mi piace come gioca il Milan, non è la squadra più forte, ma è quella che finora ha giocato meglio. Poi a volte capita, come per esempio contro l'Empoli, non ha giocato da Milan e non sempre può andare bene".