Sacchi: "Se tutti daranno il massimo, l'Italia riuscirà a nascondere i limiti"

vedi letture

Arrigo Sacchi, ex storico allenatore rossonero è intervenuto in occasione della Milano Football Week, talk show organizzato da Gazzetta Dello Sport. Tanti temi affrontati dall'ex tecnico di Parma e Milan, che ha voluto parlare così degli obiettivi dell'Italia in vista dell'imminente esordio Europeo contro l'Albania. Ecco le sue parole:

Sacchi sulla Nazionale Italiana: “Veniamo da un momento non buono, può succedere che arrivino un fortissimo spirito di squadra e un gioco. Se ci riusciremo, come azzurri potremo mettere in difficoltà chiunque. La nostra è una scuola che non ha avuto scuola, non giochiamo tutti allo stesso modo e oggi ci sono tanti, troppi stranieri. Una volta prendevi il blocco di chi giocava bene, l’Inter o la Juve: oggi non ci sono più blocchi. Però sono curioso: se tutti daranno il massimo, riusciranno a nascondere i limiti. Dipende anche dalla stampa: se noi, che per otto anni non siamo andati ai mondiali, continuiamo a dire che dobbiamo vincere, allora vuol dire essere presuntuosi. E non dobbiamo esserlo”.