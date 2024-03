Sacchi si interroga: "Il Milan difende e attacca con la squadra? No"

Con Olivier Giroud destinato a concludere la carriera in California, il futuro del Milan, e specialmente quello del reparto offensivo rossonero, si fa più intrigante. Già prima della notizia che il francese potesse accasarsi al Los Angeles FC, il Diavolo era intenzionato a investire su un centravanti: ora sarà quasi automatico farlo e cercare di farlo bene. Soprattutto su questo argomento questa mattina si è espresso Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del Milan, che sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha scritto un pezzo dal titolo: "Milan, senza Giroud servirà un 9 dinamico per un nuovo gioco".

Le parole di Sacchi sul Milan come squadra, indipendentemente da come si muoverà sul mercato: "Prima di interrogarci sui possibili acquisti che il Milan può fare, domandiamoci: i rossoneri, oggi, difendono e attaccano con la squadra? No. O, perlomeno, non sempre. Dunque, questo è un aspetto da migliorare. Perché i quattro là dietro, se non sono adeguatamente protetti e supportati, vanno in difficoltà, perdono fiducia e tutto si complica. E lo stesso discorso vale per l’azione offensiva. Il Milan deve diventare un blocco unico, compatto, che si muove in perfetta armonia e dove tutti i calciatori hanno una funzione".