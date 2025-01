Sacchi sicuro: "Il Milan ha sbagliato quando ha preso Fonseca"

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato della situazione in casa rossonera con il nuovo allenatore Sergio Conceicao, che ha anche allenato ai tempi del Parma. In generale Sacchi ha poi offerto un punto di vista su tutto il momento del club rossonero.

Le parole di Sacchi sulle difficoltà che avrà Conceicao: "Dal Milan si pretende sempre il massimo, l'ambiente fibrilla, vuole risultati, lui non ha tempo per preparare la squadra e così rischia di andare allo sbaraglio. Però credo che, dato il carattere, possa riuscire a farcela. A una condizione precisa: i dirigenti devono supportarlo in tutto e per tutto. Non mi stancherò mai di spiegare che i successi partono dalla società, dalla sua organizzazione, dalla sua visione e dalla sua storia. Nello specifico mi pare di poter dire che il Milan ha sbagliato quando ha preso Fonseca: veniva da esperienze non esaltanti, non c'era la massima fiducia nei suoi confronti. E i guai, a valanga, sono arrivati..."