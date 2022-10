Sacchi su De Ketelaere: "Tutti gli stranieri, anche i grandi campioni, al primo anno in Italia hanno fatto fatica"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul Milan dopo la vittoria dei rossoneri contro il Monza a San Siro per 4-1 su De Ketelaere: "Pioli darà fiducia a De Ketelaere che, però, mi sembra demoralizzato. Non si deve abbattere: tutti gli stranieri, anche i più grandi campioni, al primo anno in Italia hanno fatto fatica".