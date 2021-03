Sacchi su Donnarumma: "Se sta bene al Milan resti lì. Non deve inseguire i soldi"

Nuovo appuntamento con Fan Rating, in collaborazione con TuttoMercatoWeb.com, con un'intervista ad Arrigo Sacchi, che ha parlato a 360° su molti argomenti, tra cui quello relativo al rinnovo di Donnarumma.

Cosa consiglia a Donnarumma? Restare al Milan o andare via?

"L'avidità limita la creatività e la professionalità. A Parma avevo due ragazzi che erano stati con me cinque anni, uno si era sposato e parlava solo di soldi. Dissi loro che non li volevo più, perché vedevamo il mondo in due modi diversi. Se Donnarumma si trova bene al Milan, se anche prende qualche milione in meno, stia lì. Se invece rincorre i soldi rincorrerà il successo ma non lo troverà".