Sacchi sull'ex rossonero Allegri: "A livello tattico è un fuoriclasse"

Arrigo Sacchi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato gli allenatori delle 7 squadre che almeno sulla carta si giocheranno i posti che valgono la qualificazione in Champions League. Sacchi, parlando di Massimiliano Allegri, ha detto: “È un fuoriclasse nell'interpretazione del calcio italiano. È un tattico davvero speciale, non uno stratega o uno sceneggiatore: lo dice lui stesso. Più che a incantare la gente pensa agli almanacchi e non c'è niente di male in questo. Legge le sfide con arguzia, capisce i momenti topici di un duello. A livello tattico non ha eguali. L’ex allenatore del Milan e attuale allenatore della Juventus ha la grande capacità di tenere in pugno tutto il gruppo”.