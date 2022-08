Sacchi: "Un pareggio a Bergamo non è da buttare via. Non so in quante vinceranno"

MilanNews.it

L'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha parlato della sfida tra Atalanta e Milan sulle pagine della Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Queste le sue parole su cosa si porta a casa la squadra rossonera: "Due punti persi? Siamo all’inizio della stagione, cerchiamo di avere un po’ di pazienza. Un pareggio a Bergamo non è mica un risultato da buttare via. Non so quante squadre potranno andare a vincere in casa dell’Atalanta".