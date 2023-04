Saelemaekers a DAZN: "Oggi era importante far vedere che i Campioni d'Italia siamo ancora noi"

Dopo il gol indichi lo scudetto, perché? “Negli ultimi mesi la gente ha dimenticato un po’ chi eravamo, forse perché abbiamo fatto meno bene. Era importante far vedere oggi che siamo ancora noi i campioni d’Italia e lo resteremo fino alla fine di quest’anno”.

Ora le due sfide in Champions: “Era importante iniziare queste sfide con una vittoria, sappiamo che il Napoli è una squadra forte. Abbiamo fatto il nostro lavoro oggi ma il vero lavoro inizierà la prossima partita”.

Chi è favorito ora? “Per noi oggi era importante per prendere fiducia, sappiamo però che le notti di Champions sono notti speciali. Dobbiamo dimenticarci di questo risultato, lo prendiamo per la fiducia però lo dimentichiamo prima di queste sfide. Lavoreremo tanto per affrontare queste partite di Champions”.

Avevi mai fatto un gol così? “No, prima volta. In allenamento sì, in partita mai (ride, ndr). Quando mi è arrivata la palla ho visto che c’era spazio e visto che c’era solo Giroud con me mi sono detto “vado da solo”. È andata bene questa volta (ride, ndr)”.